Гадалка, использующая спаржу, дала прогнозы на 2019 год

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Единственная в мире «Asparamancer», гадалка на аспарагусе (спарже) Джемима Пэкингтон (Jemima Packington) подбрасывает ростки спаржи в воздух, чтобы понять, что произойдет.

Она сделала свои прогнозы на 2019 год. Так называемая «аспарамантист» и телевизионная знаменитость, Джемима Пэкингтон бросает в воздух копья спаржи и интерпретирует, как они приземляются, давая свои прогнозы.

В прошлом она правильно предсказывала Брексит, президентскую победу Трампа и успех Макрона на выборах во Франции.

Итак, что, по мнению Джемимы, принесет 2019 год?

Опасения о Брексите окажутся «в значительной степени необоснованными».

Торговая война между Китаем и США закончится, но в США произойдет рецессия, которая затронет всех в мире.

Женская сборная Англии по футболу выиграет чемпионат мира во Франции в 2019 году.

Телевизионная передача «Большой Брат» вернется на экраны Великобритании, несмотря на то, что Channel 5 объявил серию зимних игр 2018 года последней.

Экстремальные температуры станут нормой.

«Оскар» получат британские актеры.

Известные британские компании свернутся.

Игроки сборной Англии по крикету и регби добьются успеха в начале 2019 года, заставляя других британских спортсменов стремиться к высоким целям.

Спаржа увидит рекордно высокий уровень продаж.

Выступая ранее, Джемима сказала: «Я воспринимаю то, что делаю, серьезно, но никогда не воспринимаю себя всерьез. Когда я бросаю спаржу, она создает шаблоны, и эти шаблоны я интерпретирую».

Джемима, из Ившема, Воркс, но сейчас живущая в Бате, выбирает несколько ростков спаржи, подбрасывает их в воздух и «читает» формы, которые они образуют при приземлении.

Она начала делать прогнозы в возрасте около восьми лет, эту способность, по ее словам, она унаследовала от своей двоюродной бабушки, которая раньше читала по чайным листьям.

В 2017-м Джемима правильно предсказала, что пара «национального достояния» Великобритании Джейми и Луи Реднапп развелись, и сказала, что, несмотря на все свои успехи, Англия не выиграет чемпионат мира в 2018 году.

Однако не все ее прогнозы оправдались. Так, она предсказала, что Тереза ​​Мэй будет свергнута с поста премьер-министра в 2018 году, и, хотя наступил 2019, премьер-министр остается на месте.

Джемима сказала: «Я обычно на 80-90% точна в своих прогнозах. Я каждый год проверяю свои прогнозы и думаю: «Да, это случилось, да, это случилось».

«Время от времени я получаю немного отстраненный прогноз, где я не совсем правильно прочитала время».