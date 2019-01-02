Уфологи: Жители Нью-Йорка снова увидели в небе зловещие огни пришельцев

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Уфологи из США снова зафиксировали вспышку НЛО в Нью-Йорке.

В конце 2018 года жители американского города Нью-Йорка проинформировали, что заметили, как небе неожиданно полностью «прокрасилось» в яркий голубой свет. Тогда очевидцы связали это с приближением мистической планеты Нибиру, которую так опасаются ученые. Однако теперь американцы снова заметили нечто странное в небе, но на этот раз объекты напоминали множество летающих тарелок.

По словам уфологов, жители Нью-Йорка увидели снова стали свидетелями зловещих огней, которые могут принадлежать пришельцам. Шокирующие кадры люди стали публиковать в социальных сетях, чтобы доказать свои слова.