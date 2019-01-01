Вчера, 21:20

Традиция встречать новый год бокалом шампанского настолько укоренилась в сознании, что редко кто и вспомнит, истоки жизнеутверждающего и легкого ритуала вхождения в очередную эпоху жизни, а оптимистической надеждой на лучшее.

Как ни странно, сначала слепой, но веселый французский монах по имени Дом Периньон, а затем и советский тиран Иосиф Сталин подарили народам «игристое» новогоднее настроение. Король Людовик Четырнадцатый, угадывая свободолюбивые настроения подданных, грозящие опасностью антимонархических настроений, дарит все больше либеральных привилегий монастырям. Именно в одной из обителей, монах, доживающий свой век в слепоте, но не утративший феноменального обоняния и вкуса, путем опытов и ошибок, создал из элитных сортов винограда удивительный напиток, где каждый пузырек, состоял из одного счастливого мгновения. Так родилось шампанское. Теперь одна бутылка «Дом Периньон» стоит не менее 500 долларов.

Спустя 300 лет после изобретения «эликсира веселья», Иосиф Виссарионович Джугашвили, которого мир знает под именем Сталин, постановил, что напиток дворян должен стать доступен каждому жителю Советского Союза. Были возрождены традиции виноделия крымской Массандры. Элитные сорта винограда шли на создание «Советского шампанского», ставшего одним из брендов страны, наравне с балетом и покорением космоса. Позднее, благодаря пропаганде, шампанское стало непременным атрибутом встречи Нового года. Бой курантов Спасской башни и хлопки открывающихся бутылок зеленого стекла теперь неразрывно связаны и являются незыблемой традицией.