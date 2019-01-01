Штат Вашингтон рассматривает возможность компостирования человеческих останков

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Жители Вашингтона «очень взволнованы перспективой стать деревом или иметь другую альтернативу», заявил сенатор Джейми Педерсен. До сих пор умерших хоронят или кремируют. Штат Вашингтон может разрешить другой вариант: компостирование человека.

Новый подход, известный как recomposition («перекомпоновка»), предусматривает помещение тел в сосуд и ускорение их разложения для превращения в плотную питательную почву, которая затем может быть возвращена семьям. В течение примерно месяца останки превращаются в 0,76 куб. м компоста, который можно использовать для выращивания растений.

Законопроект о перекомпоновке также сделает Вашингтон 17-м штатом, разрешающим щелочной гидролиз, растворение тел в сосуде под давлением с водой и щелочью до тех пор, пока не останутся только жидкость и кости. Педерсен планирует представить законопроект в январе, когда начнется новая законодательная сессия.

Педерсен рассматривает рекомпозицию как проблему экологической и социальной справедливости. Он сказал, что разрешение будет особенно полезно людям, которые не могут позволить себе похороны или не хотят кремации. По оценкам Национальной ассоциации директоров похоронных служб, компания Recompose намерена взимать 5500 долларов США за свои услуги, в то время как традиционные похороны обычно стоили более 7000 долларов в 2017 году. (Кремация может стоить менее 1000 долларов, хотя это не включает услуги по хранению праха и саму урну).

Стремление разрешить компостирование человеческих останков берет свое начало с 41-летней Катрины Спейд, дизайнера из Сиэтла, которая начала заниматься этой идеей в 2013 году в своей магистерской работе в области архитектуры в Массачусетском университете в Амхерсте.

Первоначальная цель Катрины Спейд состояла в том, чтобы разработать систему, которая восстановила бы связь людей со смертью и ее последствиями, которые, по ее словам, были частично разорваны похоронной индустрией. Друг познакомил ее с фермерской практикой компостирования скота после его смерти. Эта практика надежно защищает землю от загрязнения патогенными микроорганизмами, создавая при этом более богатую почву.

По словам Спейд, безопасность процесса определяется поддержанием температуры в 55 градусов Цельсия в течение 72 часов для уничтожения патогенных микроорганизмов. Это тепло вырабатывается естественными микробами.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, демократ, не занял публичной позиции по законопроекту и не ответил на запрос о комментариях. Если законопроект будет принят, он вступит в силу 1 мая 2020 года.