Уникальный черный НЛО сфотографировали в небе над Бразилией – уфологи

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В небе над Бразилией местные жители были шокированы, когда внезапно среди грозы заметили черный НЛО.

На территории бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул в небольшом городе Итаара местные жители впервые увидели настоящий НЛО пришельцев. Сообщается, что летающая тарелка появилась в небе поздно вечером, 3 сентября 2018 года. Очевидцам также удалось фотографировать черный НЛО, который вызвал немало паники у людей.

Уникальный НЛО также заинтересовал уфологов, которые на данный момент занимаются анализом материала и сравнивают его с предыдущими случаями связанными с летающими тарелками. По предварительным данным, НЛО могла привлечь буря, которая в тот день была в Итааре.