Парализованный убийца ребёнка судится с тюрьмой из-за психа-заключённого, лизавшего ему ноги

Сегодня, 09:26

Семья убитого им подростка считает, что мужчина не вправе жаловаться на плохие условия содержания.

Несовершенность системы исполнения наказаний имеет место быть в каждой стране мира. Яркими примерами тому служат случаи, когда к людям, отбывающим наказание даже за незначительные правонарушения, применяется физическое насилие. Также к таковым можно отнести ситуации, когда отъявленные маньяки и жестокие убийцы жалуются на плохие, как им кажется, условия содержания, доводя свои требования порой до абсурда.

Очередной подобный инцидент произошёл недавно в США. Здесь в штате Массачусетс отбывает наказание 53-летний Тимоти Ривз, осужденный за убийство 14-летнего подростка DJ на вечеринке в 1994 году. Юноша оказался невольным свидетелем бандитских разборок и получил «шальную пулю» из пистолета. Убийца бросился в бега, но в ходе полицейской погони угодил в аварию, в результате которой получил серьёзные травмы и остался парализован. В 1996 году суд приговорил Ривза к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. С тех пор он содержится в разных учреждениях пенитенциарной системы штата Массачусетс.

Долгое время парализованный убийца ребёнка не давал о себе знать, но в итоге всё же напомнил о себе жалобами на нарушение его конституционных прав. Мужчина судится с тюрьмой из-за плохих условий содержания. В частности, иск Ривза стал возможен из-за психа-заключённого, лизавшего ему ноги. Персонал учреждения исполнения наказаний, где произошёл инцидент, по словам американца, не предпринял никаких мер, чтобы защитить его от поклонения нездорового человека его конечностям. Помимо прочего, Ривз пожаловался суду, что в период с 2011 по 2016 годы он испытал массу унижений в тюремных заведениях штата Массачусетс, где его один раз ударили в живот и однажды плеснули мочой в лицо.

Администрация учреждений, где содержался мужчина, предоставила доказательства того, что его претензии были безосновательны. Слушание дела продолжается. Вместе с тем, семья убитого Ривзом подростка считает оскорбительным саму подачу такого иска. Родственники уверены, что мужчина, хладнокровно убивший ребёнка, не имеет права требовать улучшения условий содержания.