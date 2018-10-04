Внучка королевы Елизаветы II расстроена из-за «дешевого» обручального кольца

Сегодня, 07:55

Британские СМИ сообщили, что обручальное кольцо принцессы Евгении, которая уже 12 октября выходит замуж, стоит значительно меньше, чем кольца Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Обручальное кольцо принцессы Евгения оценивается меньше, чем у Кейт или Меган, и стоит 70 000 до 75 000 фунтов стерлингов, как передают эксперты. Представители Букингемского дворца признались, что внучка королевы Елизаветы II была расстроена таким обручальным перстнем, которое посчитала «дешевым».

Стоит отметить, что по оценкам лондонских ювелиров Diamond Rocks, обручальное кольцо покойной принцессы Дианы, которое теперь принадлежит Кейт Миддлтон, стоит сегодня в районе 300 000 фунтов стерлингов. Кольцо герцогини Сассекской Меган Маркл оценивается в примерно 120 000 фунтов стерлингов.