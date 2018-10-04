Беременная девушка стала инвалидом из-за татуировки

Сегодня, 05:40

Луиза Фернанда, являющаяся жительницей Колумбии в возрасте 16 лет решила сделать татуировку на правой груди, которая в будущем привела к серьезным последствиями, отразившимся на ее здоровье.

Из-за своей татуировки беременная девушка стала буквально инвалидом. Вся проблема заключалась в том, что тату делается способом нанесения на кожу микроцарапин, через которые вводится пигмент, но также через эти ранки в организм могут проникать различные бактерии. Это и случилось с Луизой.

Очень опасные бактерии проникили через татуировку в организм девушки, после чего они почти сразу оказались в ее спинном мозге, что привело к параличу нижних конечностей. Сейчас девушка не в состоянии ходить. Помимо, всего у девушка наступила огромная черная полоса. Ведь операцию по удалению лишней жидкости из спинного мозга, которая, возможно, могла бы помочь пришлось перенести, а позже у девушки обострился аппендицит. В итоге она начала принимать множество медикаментов, которые, к сожалению, убили ее еще неродившегося ребенка, что привело к выкидышу.

Луиза Фернанда призвала своих сверстников очень серьезно подумать, перед тем как делать тату, ведь своим печальным примером она доказала опасность такой простой вещи.

Действительно, тату, которое сделано в ненадлежащих условиях непрофессиональным мастером может привести к ряду ужасных последствий, вплоть до заражения вирусом ВИЧ. Однако, если татуировка была сделана в стерильных условиях, человеком, имеющим медицинское образование вероятность того, что произойдет заражение минимальна. Также не забывайте следить за состоянием своего тату в течении двух недель после сеанса его нанесения. Не забывайте про покупку одноразовых пеленок и нанесение крема для скорейшего заживления.