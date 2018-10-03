«Президентская тревога» предупредит американцев о надвигающей опасности

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Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях разослало миллионам американцев тестовое сообщение на случай чрезвычайных ситуаций в стране.

3 октября в 14:18 по стандартному восточному времени миллионы американцев получат тестовое сообщение «Президентская тревога» на свои мобильные телефоны. Предупреждение, одобренное президентом США, будет гласить: «Это испытание Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях. Никаких действий не требуется».

Тест первоначально был запланирован на середину сентября, но из-за бушевавшего урагана «Флоренс» на восточном побережье его пришлось отложить. Это первый в истории случай, когда американское правительство внедрит систему беспроводной аварийной сигнализации. Экстренные предупреждения о надвигающейся опасности обычно ограничиваются объявлениями на радио и по телевидению. Поскольку жители США чаще используют свои смартфоны, в администрации Буша ещё в 2006 году было принято начать работу над системой.

Некоторые американцы обеспокоены, что системой можно злоупотреблять по политическим соображениям и использовать для предвыборной пропаганды. Другие опасаются, что система может быть взломана, а данные пользователей попадут в руки злоумышленников. В отличии от других систем оповещений, отказаться от получения «Президентской тревоги» американцы не смогут.