В Нью-Йорке молния эффектно поразила антенну огромного торгового центра

Сегодня, 14:48

Фотографам удалось запечатлеть невероятный момент удара молнии, который попал по антенне одного крупного торгового центра во время грозы в Нью-Йорке.

Во вторник, 2 октября, во время сильной грозы молния ударила по антенне торгового центра One World Trade Center в Нью-Йорке. Сообщается, что высота башни составляет около 540 метров. Кадры демонстрируют шторм и молнию, которая также отражалась в реке Хадсон в Хобокене, штат Нью-Джерси.

По словам очевидцев, страшный удар молнии в торговый центр было видно из соседних небоскребов в Манхэттене. Напомним, что One World Trade Center первоначально назывался «Башней Свободы», однако в 2009 году здание переименовали. Кроме того, ТЦ является самым высоким зданием в Соединенных Штатах.