«Предупреждение об опасности»: Невероятно яркая радуга в США изумила соцсети

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Явление назвали предвестником катаклизма, который может ознаменоваться большой трагедией или происшествием, пишут юзеры.

Много разнообразных природных явлений ежедневно становится предметом обсуждения в Сети. Юзеров привлекают острые темы и необычные кадры. Не исключением стал и случай в США. Невероятно яркая радуга изумила соцсети.

«Побольше бы таких катаклизмов», «Это Эдвард с Беллой родной ее город посетили», «Как предупреждение об опасности выглядит», - написали юзеры.

Однако совсем необычное зрелище не стало новостью для исследователей природных явлений. По словам одного из них, причиной появления радуги стали осадки и смена температуры. Эти два фактора и повлияли на проявление особых цветов природного явления.