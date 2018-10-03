«Предупреждение об опасности»: Невероятно яркая радуга в США изумила соцсети

Явление назвали предвестником катаклизма, который может ознаменоваться большой трагедией или происшествием, пишут юзеры.
Много разнообразных природных явлений ежедневно становится предметом обсуждения в Сети. Юзеров привлекают острые темы и необычные кадры. Не исключением стал и случай в США. Невероятно яркая радуга изумила соцсети.
Однако совсем необычное зрелище не стало новостью для исследователей природных явлений. По словам одного из них, причиной появления радуги стали осадки и смена температуры. Эти два фактора и повлияли на проявление особых цветов природного явления.