Жительница США намерена отсудить у Facebook 1 млн долларов из-за знакомства с сутенером

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Сексуальное рабство вместо карьеры модели - неожиданно для несовершеннолетней пострадавшей завершилась встреча с многообещавшим ей мужчиной.

Уроженка штата Техас в США подала иск в суд против платформы Facebook, и намерена отсудить у компании 1 млн долларов из-за знакомства с сутенером. Пострадавшая обвинила соцсеть в соучастии в процесс вовлечения малолетних пользователей в сексуальное рабство. Трагическая история женщины берет начало в 2012 году, когда будучи 15-летней глупой девчонкой она начала общаться в Facebook с мужчиной, который в один момент начал заманивать ее на встречу, обещая сделать моделью. Она согласилась, однако во время личной встречи незнакомец принудил ее вступить в интимную связь с другими людьми, которые не только изнасиловали ее, но и жестоко избили.

Адвокат пострадавшей обвинила Facebook в предоставлении неограниченных возможностей для поиска будущих жертв. Она заявила, что если соцсеть извлекает выгоду от объединения людей, то она обязано обеспечить своим пользователям безопасность. В то же время в последние 10 лет платформа делает очень мало для проверки личности своих пользователей, которые могут совершить преступление даже в отношении несовершеннолетних.

Также обвинения предъявлены закрытому сервису онлайн-объявлений Backpage.com. Портал 6 апреля зпретили власти США после того, как там начали размещать рекламу услуг сексуального характера. Также в судебное разбирательство вовлекут отель, где пострадавшую подвергли насилию. В целом женщина требует выплатить ей моральную компенсацию, которая достигает 1 млн долларов.