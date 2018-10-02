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Молодая семья устала от пристального внимания общественности и собирается уединиться от посторонних глаз на секретном пляже в Австралии.

Принц Гарри с супругой собираются посетить Австралию, но журналисты заподозрили, что пара запланировала побег от общества. К такому выводу они пришли после того, как проанализировали график их пребывания в стране.

Известно, что из Великобритании Гарри и Меган уедут на 12 дней и посетят несколько официальных мероприятий в Австралии, которые запланированы именно к их приезду. Кроме столицы – Сиднея, супруги также посетят Мельбурн, Даббо и остров Фрейзер. Все дни их визита расписаны до минуты, впрочем как и у всех членов королевской семьи, но любопытные все же высмотрели в нем трехдневный перерыв, во время которого Меган Маркл и принц Гарри собираются сбежать на секретный пляж.

Уже приблизительно известно, что они отправятся к друзьям, дом которых расположен на солнечном австралийском побережье и спрятано от любопытных глаз тропическим лесом и океаном. Принцу и его избраннице просто необходимо хоть недолгое, но уединение: с момента свадьбы в мае 2018 года за супругами пристально наблюдает весь мир. К тому же молодоженам постоянно хочется быть наедине, а не под пристальным вниманием родных.