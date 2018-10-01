Установлена личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке

Вчера, 21:40

В 2011 году во время раскопок в Нью-Йорке был найден железный гроб с женщиной, которая находилась внутри. Ученые долгое время пытались определить ее личность.

Наконец-то ученые заявили, что личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке была установлена. По их словам, женщина была афроамериканкой, которая умерла в 1851 году от оспы.

Похоронена женщина была на территории церкви, которая была основана первым поколением освобожденного чернокожего населения США.

В исследовании личности женщины ученым помогли исторические сводки и компьютерная томография, с помощью которой удалось получить то, как, примерно, выглядела женщина при жизни.

Умершая оказалась Мартой Петерсон. Она умерла в возрасте 26 лет. Судя по документам, женщина жила и работала у гробовщика. Именно этот гробовщик и сделал гроб для Марты.

Подчеркивается так же и качество гроба. Он был сделан весьма хорошо, что и позволило телу сохраниться в довольно неплохом виде.

Напомним, что археологи обнаружили в Египте две каменные картины времен Птолемея IV, а также археологи выяснили, что первые в Европе орудия из кости делали неандертальцы.