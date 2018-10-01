В Нью-Джерси мужчина умер из-за мозгового паразита

Вчера, 17:53

Молодой человек сначала лечился от менингита и врачи слишком поздно обнаружили реальную причину недомогания.

Мужчина из Нью-Джерси умер из-за паразита, который в буквальном смысле съел его мозг. Возможно, он заразился им в бассейне с волнами в Техасе. Семья Фабрицио Стабиле сообщила, что 29-летний мужчина пожаловался на сильную головную боль 16 сентября, а на следующий день его речь уже была бессвязной и он не мог встать с постели. Молодого человека сразу же отправили в больницу в Плезантвилле, штат Нью-Джерси, где врачи сначала предположили, что у него опухоль мозга и симптомы лихорадки вызваны бактериальным менингитом.

Однако, когда его состояние продолжало быстро ухудшаться, несмотря на лечение, врачи начали обследование, чтобы определить иную причину недомогания. Через четыре дня после появления начальных симптомов семья Стабиле получила новость о том, что у мужчины оказался положительный результат на Naegleria fowleri, чрезвычайно редкую мозговую амебу, которая убивает 98% инфицированных людей. На следующий день молодой человек умер.

Остается неясным, когда именно Фабрицио посещал парк в Техасе, в котором предположительно был заражен, но симптомы инфекции у данного вида мозгового паразита обычно вспыхивают между 1 и 9 днями после контакта. Водный парк был временно закрыт в ожидании расследования Центрами по контролю и профилактике заболеваний.

Известно, что паразит вида Naegleria fowleri может вызвать смертельную инфекцию, называемую первичным амебным менингоэнцефалитом, когда загрязненная вода попадает в тело человека через нос и рот. Из немногих случаев, как известно, выжили только пять человек в Северной Америке. Трое из оставшихся в живых были лечились медикаментозной терапией, но в случае Стабиле было слишком поздно назначать лекарство.

В период с 2008 по 2017 год в США было зарегистрировано 34 инфекции. Из этих случаев 30 человек были инфицированы рекреационной водой, три человека - инфицированы после проведения носового полоскания с использованием загрязненной водопроводной воды, а один человек был заражен загрязненной водопроводной водой, используемой на заднем дворе в качестве распылителя.