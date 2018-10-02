Взрыв 1,5-километрового моста в Китае сняли на видео

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За считанные секунды огромная конструкция оставила после себя лишь кучу обломков и огромное облако пыли.

В Китае при помощи контролируемого взрыва демонстрировали самый длинный мост через речку Гань в городском округе Цзиань. Завораживающий взрыв 1,5-километрового моста сняли на видео. Зрелище получилось удивительное: огромное сооружение одновременно взорвалось из нескольких участках, и за доли секунды оставило после себя лишь обломки и широкую полосу пыли. За процессом подрыва нескольких тонн взрывчатки в одном месте следили сотни местных жителей.

Огромный 23-летний мост, длина которого достигала 1577 метров, а ширина порядка 20 метров, демонтировали из соображений безопасности, ведь в последнее время он представлял опасность для транспортных потоков, а недавно завершенные ремонтные работы и усовершенствования не укрепили конструкцию достаточно. Данный мост построили за два года, и уже в декабре 1995 года его открыли для транспортного движения. Теперь же на его месте возведут еще более высокую и широкую эстакаду, которую планируют ввести в эксплуатацию уже в 2021 году.

Ранее в провинции Гуандун китайские власти создали еще одну заманчивую конструкцию, призванную привлечь туристов - стеклянный подвесной 288-метровый мост, который нависает над бездной на высоте 80 метров. Данная конструкция способна привести в ужас даже самых смелых и рискованных людей, ведь мало того, что человеку предстоит стать «в пропасть», так еще и единственная спасающая от падения конструкция начинает «трескаться». Специальные диоды, встроенные в прозрачное покрытие, создают эффект трещин, а соответствующий звуковой эффект усиливает впечатление. Не все достойно оценивают шутку китайских инженеров, ведь некоторых она доводит до нервного срыва, однако те, кто взяв себя в руки достойно прошел по страшному мосту, смогут полюбоваться потрясающим видом на гору Сицяо и Жемчужную реку.