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У него была редкая форма онкологии лёгких. Это саркаматоидная карцинома.

Дэниэль Томас был достаточно известен в Британии, правда, под псевдонимом PeeWeeToms. Сейчас этот популярный видеоблогер умер от рака.

Сведения об этом разместили его родственники. Перед этим в конце сентября он заявлял о резком ухудшении самочувствия.

Свои ролики видеоблогер размещал на YouTube. О том, что у него редкая злокачественная опухоль в лёгких мужчина узнал в 2015 году.

После этого он стал готовить для подписчиков новости о том, как он себя чувствует. В конце сентября наступило резкое ухудшение. Метастазы к этому времени уже успели распространиться по всему телу Томаса.

Видеоблогер в одном из последних интервью сообщил, что люди из внешнего мира не могут понять, насколько ужасно он себя сейчас чувствует. Смерть наступила вскоре после этого.

Канал PeeWeeToms имел больше 150 тысяч подписчиков. В целом ролики видеоблогера просмотрели более 11 миллионов раз.

Родственники умершего высказали благодарность поклонникам за ту поддержку, которую они им оказали.

Помимо того, они сообщили о «сюрпризах». Иногда на канале будут выходить ролики, подготовленные видеоблогером до своей смерти специально на такой случай.