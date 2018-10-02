В Турции избит вор в законе Тарзан, которого лишили титула

Сегодня, 00:40

31-летний Ираклий Рехвиашвили был избит в присутствии десятки самых могущественных воров в законе. Тарзан был лишен воровского титула.

С субботу, 29 сентября вора в законе по имени Ираклий Рехвиашвили, который больше известен в воровских кругах как Тарзан, наказали же его коллеги. Инцидент произошел в Турции, 31-летний мужчина был жестоко избит и лишен всех регалий.

Происшествие стало местью Рехвиашвили за его участие в лишении воровского титула криминального авторитета по кличке Рома Батумский (Роман Хмаладзе), которое состоялось еще в 2014 году. Также ему припомнили и нелицеприятные отзывы о еще одном авторитете – Лавасоглы Батумском (Миндии Горадзе).

Также 21 сентября в колонии был убит вор в законе Владимир Вагин по кличке Вагон. Его адвокаты сообщили, что их подзащитный жаловался на угрозы со стороны правоохранителей. Сообщается, что он отбывал наказание в колонии №11 (ИК-11). Адвокаты рассказали, что криминальный авторитет боялся, что оперативники увезут его из колонии, где два года назад нашли мертвым другого вора в законе, Максима Новикова (Макс Пионер). По данным защиты, в ИК-11, имеющей репутацию «пыточной», Вагона без оснований перевели за три дня до гибели.

Многие эксперты уверенны, что в криминальных кругах начался серьезный передел сфер влияния, который должен затронуть значительное количество людей.