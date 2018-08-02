Финский супермаркет укрыл от жары местных жителей

Сегодня, 22:33

Людям достаточно принести предметы для ночлега.

Администрация одного из финских супермаркетов предложила местным жителям укрыться от жары в помещении их магазина.

Такое предложение будет актуально в субботу, а все, что требуется от людей, так это иметь при себе спальные принадлежности.

Тем, кто хочет провести ночь в супермаркете города Хельсинки надо успеть попасть в него до закрытия, а именно до 22:00. В полночь погасят свет, а тем, кто остался на ночлег будут предложены завтрак и ужин.

Администрация магазина пошла на такой шаг из за аномальной жары, которая совсем не свойственна для страны. Температура в 25 градусов и выше держалась в Финляндии почти весь июль.

Синоптики не делают оптимистичных прогнозов, по их словам, в ближайшее время температура воздуха понизится, но не будет опускаться ниже 20 градусов.