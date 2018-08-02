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Новые подробности о дне гибели кумира миллионов были обнародованы в преддверии выхода фильма «Я – Пол Уокер», где поклонники смогут узнать о жизни любимого актера еще больше. Шерил дала журналистам интервью, в котором снова перенеслась в тот трагический день.

Мать Пола Уокера рассказала о последнем разговоре с сыном перед катастрофой, случившейся 30 ноября 5 лет назад. Артист приехал вместе с дочерью к своей матери, и за семейным ужином все обсуждали Рождество и подготовку к нему. Пол собирался вскоре выбрать елку, рассказывал о планах, однако получил сообщение и воскликнул, что опаздывает и должен уезжать. Это были его последние слова, а мать и дочь больше не увидели Уокера живым.

Актер вместе с другом Роджером Родасом побывали на благотворительной встрече для сбора средств в поддержку жертв тайфуна на Филлипинах. После мероприятия приятель возвращались домой и на высокой скорости врезались в столб и дерево, машина загорелась – кумир миллионов не имел шансов спастись, как и его друг. Экспертиза гласит, что все кости актера были сломана, он мог умирать в мучениях.

Мать Пола Уокера Шерил отмечает, что каждый год на день рождения и день смерти сына они всей семьей вспоминают любимого родственника на его любимом месте для серфинга. Уже через неделю поклонники погибшего артиста увидят фильм о жизни Уокера, который был удивительным человеком во всех сферах, а не только в кино, сообщает Шерил.