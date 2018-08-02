«На борту Брюс»: Американец превратил Boeing 727 в свое жилье

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Инженер-электрик поселился в необычном жилище стоимостью 220 тысяч долларов.

Странное поместье мужчина презентовал общественности после того, как пару лет активно работал над проектом дома на борту. Брюс Кэмпбелл превратил настоящий Boeing 727 в свое жилье. За 6 месяцев инженер оценил достоинства и недостатки своего жилища. Находится конструкция в лесу возле Портленда в штате Орегон. Цена за «дом» составила 220 тысяч долларов США. Американец доволен, что ему удалось воссоздать детскую мечту и пожить в необычном «истребителе». В нем есть все возможные коммуникации: проведен свет, канализация, вода и сделано отопление. Проект «приспособленного лайнера» мужчина создал сам, но воплощать идею ему помогли неравнодушные друзья. В 1999 году у бывшего инженера-электрика было видение: спасти отставные реактивные лайнеры от превращения в металлолом путем их повторного использования. Привлекательный и с очаровательной улыбкой, 64-летний Кэмпбелл видит задачу как часть своей цели в жизни.

«Я должен изменить поведение человечества в этой маленькой нише», - сказал он, стоя рядом с самолетом, рассуждая о жизни.

Кэмпбелл является одним из небольшого числа людей во всем мире - от Техаса до Нидерландов - которые превратили вышедшие на пенсию самолеты в жилое пространство или другой творческий проект. Представитель ассоциации по утилизации парка самолетов не смог точно сказать, сколько лайнеров повторно используется таким образом, поскольку официальной статистики по этому вопросу нет. AFRA, организация, состоящая из лидеров отрасли, включая Boeing, которые сосредоточены на устойчивой практике окончания службы для планеров и двигателей, по оценкам, от 1200 до 1800 самолетов будут демонтированы во всем мире в течение следующих трех лет, а от 500 до 600 будут ежегодно списываться в течение следующих двух десятилетий.

«AFRA рада видеть, что фюзеляжи самолетов перепрофилированы различными творческими способами», - сказал представитель AFRA Мартин Тодд.