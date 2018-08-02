Бактерии стали неуязвимы перед спиртом

Сегодня, 22:10

Микроорганизмы выработали в себе устойчивость к спиртовым антисептикам.

Больницам и другим медицинским учреждениям Австралии и Великобритании в ближайшее время будут нужны новые средства для дезинфекции.

Последние исследования показали, что бактерии стали намного более устойчивыми к спирту и антисептикам с его содержанием. Такие спиртосодержащие жидкости используются для процедуры дезинфекции рук от таких инфекций, как стафилококк. Однако, ученые обнаружили, что ванкомицин-резистентные энтерококки, еще известные как супербактерии, становятся менее уязвимыми и восприимчивыми к спирту.

Такое открытие очень важно для медицинских учреждений, потому что супербактерии чаще всего попадают в организм человека именно в больничных условиях.

Ученые советуют использовать для дезинфекции хлор и проявить большую бдительность в вопросе обнаружения переносчиков инфекции. Энтерококки частые виновники возникновения болезней кишечника. Велик риск попадания бактерий из кишечника в кровеносную систему больного и стать причиной сепсиса, который почти не лечится антибиотиками.

Учеными, во главе с Тимоти Стинером был проведен эксперимент, в котором четыре вида бактерий наносились на прутья клеток, в которые позже запускали подопытных крыс. У грызунов, которые находились в клетках, на прутьях которых находились более устойчивые к дезинфекции бактерии, в кишечнике находили вредоносные микроорганизмы.

Данный опыт дал понять, что способы дезинфекции в больницах устарели и пора их совершенствовать. Необходимо придумывать новые способы для уничтожения микроорганизмов, которые стали неуязвимы перед спиртом. Для этого ученым придется исследовать причины мутаций, которые повлияли на живучесть бактерий.