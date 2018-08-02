Рост террористической угрозы и преступности в Тунисе идут рука об руку

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1 августа в тунисском Кассерине вооруженные грабители напали на коммерческий банк. Как пишут местные СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел, не исключено, что преступники имели отношение к орудующей в стране террористической группировке. К слову, в прошлом месяце было совершено еще одно успешное ограбление, в тот раз 60 тыс. динаров лишился государственный банк.

Отметим, что этой зимой Еврокомиссия внесла Тунис в список государств, являющихся источниками для финансирования боевиков, в том числе принадлежащих «Исламскому государству» (организация запрещена в РФ). Тогда арестовали экстремистов, доставлявших прячущимся в горах злоумышленникам припасы и оружие. А в июле была задержана группа контрабандистов, собиравшихся передать боевикам из Ливии порядка 90 тыс. динаров.

Власти Туниса пытаются взять ситуацию под контроль, но у них это плохо получается. Так, временное закрытие границы с Ливией образовало транспортный коллапс и плохо повлияло на отношения между государствами. А усиление патрулей создает проблемы как для туристов, так и для возможных экономических и политических партнеров. Например, с февраля таможенники отказываются выпустить из порта Сфакс судно Ural. Корабль оказался в водах Туниса случайно из-за шторма и необходимости ремонта, однако власти уже успели обвинить экипаж в оказании помощи террористам, не приводя убедительных доказательств.

Несмотря на «видимость бурной деятельности» руководства страны, в Тунисе отмечается усиление активности террористических группировок. В конце июля в Суссе схватили радикала, пытавшегося напасть на стражей порядка. 12 июля похожий инцидент произошел в Джербе – там боевики ранили двух полицейских. Есть версия, что злоумышленники планировали теракт в одном из отелей.

По мнению экспертов, главной причиной роста угрозы со стороны боевиков в Тунисе является затянувшийся кризис. Граждане страны не смогли оправиться от последствий «арабской весны» и по-настоящему поверить в нынешнее правительство, а также старейшему в мире действующему президенту, которому уже 92 года. Кроме политического обостряет ситуацию и экономический кризис.

Зимой жители Туниса выходили на улицы, возмущаясь из-за повышения налогов и роста числа безработных. Это отпугнуло многих туристов. Эксперты предполагают, что недовольство людей и кризис будут только усиливаться, что, по сути, только на руку террористическим группировкам. Высказываются мнения о возможности привлечения к решению проблем Туниса НАТО или ЕС, однако не факт, что власти африканской страны согласятся на это.