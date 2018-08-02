В Лондоне зарезали репера из группы Moscow 17

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Умершего 23-летнего репера Incognito обвиняли в убийстве подростка и брата другого репера.

Правоохранители Великобритании заявили, что в Лондоне члена группы Moscow 17 зарезали в Лондоне. Неизвестные напали на молодого репера и ещё на двоих человек в спальном районе Камбервелл.

Из-за нападения бандитов на Incognito, репер скончался на месте, а пострадавшего 16-летнего парня и 31-летнего мужчину успели доставить ранениями в больницу.

Местная полиция уверена, что преступление произошло во время разборок уличных банд, в которых мог состоять убитый репер. Правоохранители уже арестовали двоих подозреваемых в нападении.

Примечательно, что 23-летний репер Incognito из Moscow 17 стал вторым членом группы, убитым в районе Камбервелл. Несколько месяцев назад, в мае, 17-летнего Айнсворта Бартона смертельно ранили из огнестрельного оружия.

Примечательно, что в 2018 году убитого Incognito и ещё одного члена группы Moscow 17 подозревали в смерти подростка и брата члена группы Zone 2, с которыми они конфликтовали.