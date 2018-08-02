Голубой берет под запретом: На Украине запретили носить его на День ВДВ

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Правда распространяться это будет, видимо, только на действующих военнослужащих. Что касается бывших, непонятно.

На Украине теперь под запретом и голубой берет. Его под страхом задержания нельзя одевать на День ВДВ военнослужащим ВСУ.

Соответствующий приказ издан украинским Минобороны. Всем военнослужащим предписано на день ВДВ носить исключительно «натовские шапочки» красного цвета. Помимо того в этот день отключат все фонтаны.

Сообщение об этом сделал Андрей Марочко, являющийся официальным представителем Народной милиции ЛНР.

С его слов само понятие ВДВ на Украине потеряло свой смысл. Во-первых, украинские десантники совершили предательство десантного братства, когда пошли на Донбасс для убийства своих сограждан.

Во-вторых, ВДВ на Украине уже вообще нет. Их заменили десантно-штурмовыми войсками. Видимо, Киев готов переименовывать всё славное советское, чтобы оно со временем забылось.

Когда в армии попинаются традиции и символы, когда постепенно сходит на ноль понятие офицерская честь, не говоря о солдатской, такой армии или вообще нет или скоро не будет.