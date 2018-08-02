Принц Гарри продаёт свой спорткар ради семейного автомобиля

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Поклонники уверены, что покупка нового вместительного автомобиля связана со скорым пополнением в семье монарха.

Более года принц Гарри разъезжал по стране на собственной машине Audi RS6 Avant. Обычно монарх ездит с личным водителем, но на свадьбе Пиппы Миддлтон в прошлом году герцог Сассекский сидел за рулём собственной персоной. Дорогостоящий автомобиль продадут на британском аукционе подержанных автомобилей Auto Trader от автосалона Overton Prestige. Подержанный автомобиль продадут за 94 тысячи долларов.

Принцу Уильяму также пришлось отказаться от своего роскошного автомобиля в пользу более практичной и вместительной машины. У Герцога и Герцогини Кембриджских трое детей, поэтому такие меры были просто необходимы. Именно скорое пополнение в семье герцога и герцогини Сассекских вынудило принца Гарри продать свой спорткар. Поклонники с нетерпением ожидают новостей о беременности Меган Маркл.