National Geographic: глобальное потепление не влияет на популяцию белых медведей

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Журнал о природе сделал большую ошибку и опубликовал непроверенную информацию. Более 2,5 миллиардов человек были поражены ужасными кадрами с умирающим медведем.

В недавнем выпуске на телеканале National Geographic был показан истощённый белый медведь с облезлой шерстью и атрофией одной из задних лап. Хищник рылся в мусорном баке в попытках найти себе еды. Диктор сказал: «Именно так выглядит глобальное потепление». Более 2,5 миллиардов людей во всем мире посмотрели видеофрагмент и были в ужасе от информации о сокращении популяции таким ужасным способом.

Вскоре 130-летний журнал о природе сделал опровержение. Нет ни одного доказательства, что именно изменение климата так повлияло на дикое животное. Вскоре после съёмки медведя потеряли из виду. Скорее всего, животное умерло спустя несколько часов. Эксперты предполагают, что причиной ужасного внешнего вида хищника могла стать травма, болезнь или старость.

Это не значит, что деятельность человека не причиняет вреда животным. Из-за большого количества отходов и выбросов парниковых газов на производствах на Земле может значительно сократиться количество видов флоры и фауны, что приведёт к ещё большему изменению экосистемы.