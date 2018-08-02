«Синий кит возрождается»: Новая игра в WhatsApp начала убивать детей

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Родители со всего мира не на шутку взволнованы, ведь стало известно о новом развлечении, которое ставит под угрозу жизни и здоровье подростков. Аналог такого занятия уже оставил кровавый след в России и других странах, а сейчас дело онлайн-маньяков продолжают другие.

Новая игра в WhatsApp под названием Momo начала убивать детей, и уже есть первые жертвы среди невинных подростков. Многие эксперты полагают, что Синий кит возрождается, ведь контроль за жестокой игрой был введен давно, а ее инициаторы отслеживались и были вызваны на допрос некоторые участники массовой акции.

Посредством мессенджера участник новой игры получает теневые сообщения от контролера, и на них изображены жестокие кадры, способные повредить детскую психику. Аватарка для Momo подобрана весьма страшная, на ней предстала женщина с выпуклыми глазами и злым взглядом, больше напоминающая монстра, и основой для фото стала работа художника Мидори Хаяси. В Аргентине уже расследуется первая смерть, связанная с Momo, в чем специалисты уверены практически полностью, ведь телефон жертвы был взломан и взят на экспертизу, а само убийство ребенка было записано на видео.

Эксперты рассказали, что загруженное в Сеть видео было так называемым вызовом контролера, и человек из чата с погибшей девочкой уже разыскивается. Помимо этого, могут быть и другие жертвы, которых побуждали к причинению себе самим насильственных действий и других вещей, а поддаются такому влиянию именно подростки.

Во многих странах пользователи WhatsApp уже пришли к выводу, что жуткое существо Momo является вирусом, который рассылает ужасающий контент и даже выходит на видеосвязь со своими жертвами. Логично, что распространение такой «игры» может не зависеть от самих пользователей, а подростки весьма любопытны и могут продолжить общение с «монстром», хоть специалисты и рекомендуют этого не делать.