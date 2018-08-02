Британец обнаружил 1800-летнее римское кольцо во время работы в поле

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Артефакт принадлежал высокопоставленному лицу Римской империи и относится к временному промежутку 200-300 лет нашей эры.

45-летний работник службы дезинсекции Джейсон Месси обнаружил редкий артефакт в графстве Сомерсет на юго-западе Англии. Мужчина использовал металлоискатель, чтобы обработать поле в городе Крюкерн, когда обнаружил золотое изделие. Находку передали в руки экспертов Британского музея в Лондоне для определения его исторической ценности. Кольцо с гравюрой римской богини Победы верхом на колеснице с двумя лошадьми принадлежало одному из высокопоставленных лиц Римской империи. Возраст украшения насчитывает порядка 1800 лет. Текущая ценность ювелирного изделия всё ещё определяется.

Местные археологи считают, что кольцо – одна из самых ценных находок в Сомерсете. Эксперты настаивают на дополнительных раскопках и исследованиях. Джейсон Месси и владелец участка напополам разделят прибыль с продажи кольца, как только историки определят его точную стоимость. Недавно в той же местности несколько археологов нашли 60 римских монет. Бронзовые и серебряные платёжные средства обнаруживают чаще золотых. Изделия из ценных металлов свидетельствую о том, что их хозяин принадлежал к знатному роду и был очень богат.