Британских школьников задержали за охоту на оленей королевы

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После того, как злоумышленников допросили, они были отпущены по домам. В этой связи у граждан Британии возникли вопросы к качеству охраны королевского замка.

Как отмечается, школьники 13 и 15 лет, вместе с собаками пробрались на территорию Виндзорского замка. Увидев мирно прогуливавшегося оленя, подростки затравили его собаками. В результате животное умерло. Задержанных отпустили на поруки родителей. Это не первый случай хулиганской охоты на территории дворцового парка. Год назад два лебедя были убиты из пневматического оружия прямо на берегу королевского пруда. Самое поразительное, что всё это происходило неподалеку от места, где по традиции проходят различные торжества королевской семьи. Например, там отмечалась свадьба принца Гарри и герцогини Сассекской. Близкие к королеве круги замечают, что Елизавета II очень огорчена и встревожена произошедшим.