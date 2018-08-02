Пришельцы близко?: В Австралии местных жителей ужаснул НЛО в небе

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Жители Австралии зафиксировали в небе необычный объект странной формы, который пролетал вдоль пляжа. Очевидцы сообщили, что летающий аппарат был зеленого цвета и напоминал настоящий НЛО.

1 августа текущего года жители австралийского города Кэрнс впервые столкнулись с мистическим объектом, возможно, инопланетного происхождения. Сообщается, что люди буквально ужаснулись, когда над пляжем пролетел НЛО и оставил за собой воздушный след. Жители города посчитали, что пришельцы уже близко и следят за людьми.

Однако обеспокоенных очевидцев и интернет-пользователей поспешил порадовать местный ученый-астроном Ян Маклин, который в небе совершенно не увидел ничего мистического. С полной уверенностью Маклин заявил, что люди столкнулись с редким явлением метеорного потока в небе.