Эксперты назвали ТОП-5 дорогих особняков, которые можно купить прямо сейчас

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«Просто надоел» - с такой формулировкой миллиардеры часто выставляют на торги своё движимое и не движимое имущество. Иногда, чтобы поскорее продать опостылевшее и ставшее дорогой обузой жильё, цены указываются ниже реальных.

Эксперты по продаже элитной недвижимости составили ТОП-5 особняков, которые ждут своего нового хозяина. Возглавил список особняк основателя компьютерной корпорации Майкла Делла. Он находится в Мексике и стоит 18,5 миллионов долларов. Новому владельцу также достанется собрание полотен мексиканских художников.

Поместье продюсера Томаса Талла обойдется желающим приобрести в 85 миллионов. За эти деньги можно стать владельцем роскошного дворца, небольшой фермы, огромного сада и частного музея.

123-комнатный дом, которым владеет дочь основателя «Формулы-1», также находится в ожидании своего покупателя. За 20 миллионов можно получить в собственность особняк Петры Стант под названием The Manor. Завершают пятерку жилье баскетболиста НБА Джеффа Грина и шоумена Джерри Перенчио.