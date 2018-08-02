Капитана сборной Англии увековечили на купюре номиналом в 5 фунтов стерлингов

Сегодня, 09:24

На ней британский художник Грейам Шорт изобразил в миниатюре капитана сборной Англии по футболу Гарри Кейна.

Художник решил заняться рисовкой спортсмена на купюре после того, как тот получил «Золотую бутсу» на Чемпионате мира. Всего есть шесть таких банкнот, однако один у них номинал или нет, не известно. Ранее Грейам Шорт уже рисовал на деньгах лицо популярной писательницы Джейн Остин.

По мнению художника, тот, кто найдёт необычные 5 фунтов стерлингов, обязательно станет счастливым. Эксперты оценили стоимость уникальной банкноты, отметив, что за неё можно будет получить в 10 тысяч раз больше номинала на каком-нибудь аукционе, а это значит, что она действительно способна принести радость владельцу.