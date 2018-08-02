Сирийские террористы Исламского государства атаковали авиабазу Хальхала

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В результате атаки погибли больше 40 военных, а также было уничтожено 2 борта ВВС Сирии и 6 дронов.

Сирийские террористы из запрещённой в РФ террористической группировки ИГ* атаковали авиабазу Хальхала, которая расположилась на севере провинции Сувейда.

После того, как было совершенно нападение Исламского государства*, появились сообщения об уничтожения террористами 2 бортов ВВС Сирии и больше 40 военных.

Как сообщают некоторые СМИ, возможное нападение также подтверждают местные активисты. Они опубликовали снимки авиабазы Хальхала и несколько имён погибших военнослужащих. Примечательно, что информагентства Сирии о случившемся ещё ничего не сообщают. О происшествии стало известно в основном из заявлений СМИ соседних государств.

Стоит отметить, что авиабаза Хальхала уже подвергалась ударам, только в прошлый раз он произошёл в апреле и со стороны США. Уже в июле сирийские военные решили использовать объект, как склад-площадку.