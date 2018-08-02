У священника со свадьбы Гарри и Меган диагностировали рак предстательной железы

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У американского священника Майкла Карри, который поразил гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл своей трогательной проповедью о силе любви, диагностировали редкую форму рака. Сообщается, что священник страдает от рака предстательной железы.

65-летний епископ Майкл Карри, который является первым темнокожим лидером епископальной церкви в США, борется за жизнь и недавно перенес операцию по удалению опухоли в предстательной железе. По словам семьи епископа и медицинской бригады, операция прошла хорошо, как ожидалось, и со временем Карри должен полностью восстановится.

Напомним, что 19 мая часовне Святого Георгия священник Майкл Карри вместе с евангельским хором трогательно поздравил с днем бракосочетания герцогов Сассекские. Епископ также шокировал публику, поскольку свою речь читал с iPad.