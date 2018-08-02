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Ангел-хранитель спас мужчину на опасном участке дороги, считают пользователи соцсетей.

Дэнни Ферраро из штата Техас накануне ехал по местному шоссе и заметил необычную картину. Мужчина заявляет, что он увидел в небе и сфотографировал настоящего ангела, лик которого явился ему в облаках. В небе над Техасом появился облик белого ангела, который, по мнению многих, являлся людям и ранее во время движения на авто.

Когда мужчина сделал фото, то сразу же поспешил опубликовать его на своей странице в Facebook. Снимок показывал необычную игру Солнца и облаков, который напоминал силуэт существа в длинной одежде, с нимбом и крыльями.

Местные жители прокомментировали фото словами о том, что ангел появился на месте, где буквально несколько дней назад разбился мотоциклист. Кроме того, на этом месте произошла смертельная авария и несколько лет назад.

Люди решили, что ангел связан именно с авариями на техасском шоссе. Такого же мнения придерживается и сам очевидец. Некоторые комментаторы в социальных сетях пришли к выводу, что ангел появился в небе, чтобы наблюдать за ним. По заявлениям людей, это был ангел-хранитель, который, возможно, спас мужчину от очередного ДТП на опасном участке дороги.