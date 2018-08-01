Стопы Меган Маркл рассказали о ее лидерском характере, который не на руку Гарри

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Новоиспеченная супруга принца Гарри часто нарушает строгие законы королевской семью, чем вызывает различные эмоции (не всегда приятные) у Королевы и у британского общества. Все дело в ее психологических особенностях, которые можно рассмотреть с помощью ее же тела.

Меган Маркл приковывает к себе миллионы взглядов, ее имя часто на первых страницах газет и журналов с громкими заголовками. Стопы Маркл рассказали Джейн Шихан по старым фото актрисы, когда ей еще можно было ходить в открытой обуви, о чертах характера, которые не всегда на руку ее мужу. Женщина уже 20 лет занимается чтением ног звезд.

У нее большой палец короткий, что говорит о способности вести несколько дел сразу и все успевать. А вот ее второй палец, что «выше» всех, показывает о сильном лидерском характере, который и мешает ей уступать во всем своей новой семье с огромным списком правил. Хоть такое качество не лучшее для брака, но девушка всегда может совладать со своими эмоциями. Короткий мизинец – показатель ее детской натуры, немного бунтарки, чем они и похожи с принцем Гарри.

Джейн отметила, что герцогиня Сассекская очень ранима, но всегда отдается делу. Это можно заметить, как она пытается стать любимицей британцев и конечно, Елизаветы II.