Собакам в полиции Вены полагается специальная обувь

Сегодня, 06:15

Защита на лапы собакам, служащим в австрийской полиции полагается для защиты от жары, а также в случае работы на пожаре.

Решение, одевать ли специальную защиту на лапы собакам или нет, принимают кинологи. Специальная обувь может понадобиться также, например, когда есть большое количество осколков стекла.

Полиция Вены советует всем владельцам собак брать пример с них: одевать в случае необходимости на лапы четвероногим питомцам обувь. Потрогайте асфальт в жару рукой. Если он вам кажется горячим, для собаки он настолько же горячий. Асфальт на улицах городов может нагреваться до температуры выше 50 градусов.

Если владельцы домашних собак могут выгуливать их утром или вечером, избегая наиболее сильной жары, то «собачья работа» в полиции предполагает хождение по асфальту в любое время суток. Так что то, что полицейским собакам полагается обувь – очень правильно.