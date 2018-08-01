В Одессе пьяная правоохранительница устроила ДТП и показала стриптиз

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Женщина кричала на сотрудников правоохранительных органов и снимала одежду, чтобы доказать, что невиновна.

Сообщается, что в ночь на 1 августа в Одессе автомобиль Nissan, находившийся под управлением пьяного подполковника Приморского отдела полиции Маришевой, врезался в другую машину. Сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, установили, что водитель Nissan была в состоянии алкогольного опьянения, следовательно она устроила ДТП, и ее доставили в ближайшее отделение. Однако, пьяная правоохранительница утверждала, что все неправы, а она трезва «как стеклышко». При проведение процедур выяснения, что же было на самом деле, женщина вела себя агрессивно и даже показала стриптиз полицейским. По словам очевидца, она кричала на них и задирала юбку. По данному делу ведется проверка и, в случае подтверждения вины подполковника, к ней буду применены определенные санкции.

Ранее сообщалось, что в Белгороде пьяная девушка разлеглась прямо на проезжей части и мешала машинам спокойно ехать.