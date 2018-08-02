«Одна на 500 миллионов»: Женщина с двумя матками родила по ребенку из каждой

Сегодня, 05:30

Девушка была удивлена открытию в своем организме стольких особенностей.

Жительница Великобритании Дженнифер Эшвуд забеременела и отправилась к гинекологу, чтобы следить с ним за протеканием беременности. Однако, врач удивил ее тем, что у нее оказалось две матки, а также сообщил, что в каждой из них находится по одному ребенку. Данная аномалия встречается достаточно редко. Согласно приблизительным арифметическим расчетам - одна на 500 миллионов женщин. Вероятность оказаться с двумя матками более велика, но все еще мала. Дженнифер родила мальчика и девочку на 34-й неделе беременности при помощи кесарева сечения. Сейчас малыши чувствуют себя отлично, а Эшвуд записала себя в историю медицины как уникальное явление.

Ранее сообщалось, что женщина с двумя вагинами и двумя матками все-таки способна к деторождению, хотя врачи уверяли ее, что она бесплодна. Но девушка не теряла надежды и ей, наконец, удалось забеременеть долгожданным наследником, который находится в левой матке.