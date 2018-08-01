На каникулы к бабушке: Принц Гарри и Меган Маркл проведут летний отпуск с королевой

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По традиции свои летние каникулы принц Гарри проводит вместе с бабушкой королевой Елизаветой в её резиденции в Шотландии. В этом году принц Гарри посетил замок Балморал вместе со своей супругой Меган Маркл.

Королевская семья часто проводит свой летний отпуск вместе, отправляясь на прогулки по различным резиденциям, устраивая пикники и барбекю. Чаще всего в летнее время года королеву Елизавету во время отпуска можно заметить в замке Балморал в Шотландии. Сообщается, что к королеве совсем скоро присоединятся и герцоги Сассекские, которые проведут в обществе Елизаветы первую неделю августа.

Напомним, что замок Балморал был шотландским домом королевской семьи, так как он был куплен для королевы Виктории принцем Альбертом в 1852 году за 32 000 фунтов стерлингов, который был впервые арендован в 1848 году.