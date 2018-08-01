В Лондоне за $1,3 млн выставили на торги куртку Хана Соло из «Звездных воин»

Сегодня, 16:00

Часть одежды Харрисона Форда из V эпизода легендарной киносаги (1980) ищет нового владельца-миллионера.

Куртку Хана Соло из «Звездных воин: Империя наносит ответный удар» выставили на торги в аукционном доме Prop Store в Лондоне. Лот стоимостью $1,3 млн дополнят знаковые кинематографические артефакты различных эпох. К примеру, если у вас есть лишние $80 тыс., вы можете их потратить на имперский шлем штурмовиков из эпизода «Новая надежда» (1977). Из современного Prop Store может предложить головной убор, как на картине из «Последних джедаев» (VIII эпизод, 2017).

Одним из лотов-рекордсменов на тематику «Звездных воин» является муляж бластера Хана Соло образца 1983 года. Аукцион Julien’s Auctions в США отпустил его за $550 тысяч.