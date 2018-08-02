Оскорбленный индиец снял порно назло жене и попал под суд

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Мужчина был обижен заявлением собственной жены по поводу его сексуальных возможностей и решился на отчаянный поступок.

Индиец женился на девушке по имени Ануша в 2016 году, но брак просуществовал недолго. Спустя буквально 15 дней пара подала на развод и во время процесса Ануша упомянула, что они расходятся из-за того, что ее муж является импотентом. Оскорбленный мужчина решил не оставлять данную обиду без внимания, уговорил одну из женщин на съемку полового акта и снял порно назло бывшей жене. Ролик он отправил родственникам девушки, отцу и тете. Однако, они не оценили этот жест и не приняли его как доказательство, а наоборот, как оскорбление в сторону их семьи. Они обратились в полицию и мужчина попал под суд. В его отношении выдвигается сразу несколько обвинений, так как он утверждает, что только он был инициатором такого поступка.

Ранее сообщалось, что в США мужчина забил жену насмерть бутылкой из-под ликера из-за того, что она снималась в порно втайне от него. У пары была 12-летняя дочь. Подозреваемый находится под стражей до выяснения всех обстоятельств смерти супруги.