Вампирическое рогатое чудовище кроваво убило 21 боевого петуха

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Раздробленные позвоночники и рваные шеи кормильцев многих филиппинских семей шокировали жителей деревни Барангай недавним июльским утром. У суеверных сельчан нет сомнений, за жестокой расправой строит мистический монстр.

Смотритель, 15 собак, металлическое заграждение и богатый опыт сражений на смерть не спасли 21 боевого петуха от острых зубов «костлявой». Вампирическое рогатое существо переломило птицам позвонки и разгрызло шеи, незаметно уйдя. Предполагается, петухов кроваво убило мифологическое чудовище, именуемое жителями деревни Барангай Сигбиной. По крайней мере, сельчане в этом уверены. Согласно легендам, монстр одновременно похож на кенгуру и козла.

Все обвинения в сторону Сигбины основаны исключительно на характере ран. Исходя из этой логики, окажись на месте петухов человек, убийцу все равно не стали бы искать. Существует еще один интересный факт, на фоне которого вампирическое рогатое существо выглядит смехотворно.

Петушиные бои – это нешуточный бизнес на Филиппинах. А, как известно, где крутятся деньги, там пахнет мухлежом. Возможно, какой-нибудь грязный игрок решил подлым способом ликвидировать целую армию противника, дабы его петушары спокойно завладели всеми чемпионскими поясами.