Фанат Кайли Дженнер потратил целое состояние на инъекции в губы, которые теперь могут лопнуть

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В Великобритании живет один из самый больших поклонников модели Кайли Дженнер, который стремится подражать знаменитости во всем. Когда Кайли впервые увеличила губы, 16-летний парень также пошел на инъекции и больше не смог остановиться.

Сама Кайли Дженнер уже не увеличивает себе губы и даже выкачала все филлеры, которые годами делила её губы пышными. Однако 24-летний фанат девушки Джеймс Холт продолжает колоть себе в губы гиалоурановую кислоту. По словам парня ему очень понравился эффект от уколов и теперь он больше не может отказаться от своих гигантских губ.

Сообщается, что парень уже потратил целое состояние на инъекции в губы и не собирается останавливаться на достигнутом. Родственники Джеймса переживают, поскольку полагают. Что губы парня могут просто лопнуть.