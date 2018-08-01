Жертва Kiki Challenge: Американка заново учится ходить после участия в челлендже

Сегодня, 14:25

Неудачная попытка поучаствовать во флешмобе, захватившем всю планету, чуть не стоила подростку жизни. Девушка просит «включать» мозг и обдумывать безопасность трюков.

18-летняя американка по имени Анна Уорден также пала жертвой «вирусного» челленджа. Девушка рассказывает, что 23 июля во время поездки с друзьями по городу выпрыгнула из собственной движущейся машины, чтобы исполнить популярный танец. Последним, что ей удалось запомнить, стал момент, когда она споткнулась.

Неустойчивость стоила Анне серьёзных травм: у пациентки врачи констатировали повреждение черепа, кровяные сгустки в ушах и кровоизлияние в мозг. Несколько дней интенсивного лечения вернули американку в сознание, но теперь ей приходится заново учиться ходить. Девушка предупреждает об опасности Kiki Challenge, от которого страдали люди и ранее.