Милое видео мальчика-инвалида и щенка взорвало Сеть

Сегодня, 14:20

Английский спрингер-спаниель попытался дать пять своему маленькому хозяину с неизвестной науке генетической патологией.

У 8-летнего мальчика наблюдается нарушения в неврологическом развитии, что сильно влияют на его ментальные способности. Мать двоих детей Эмма Мерфи решила купить для своего сына Хью 12-недельного английского спрингер-спаниеля по кличке Барни в качестве домашнего питомца. Щенок бегал по дому и наводил беспорядки, пока не переключил своё внимание на Хью.

Эмма засняла трогательный момент взаимодействия щенка и сына и выложила милое видео на своей странице в Facebook. Запись буквально взорвала Сеть и набрала уже более 6400 лайков, 1800 репостов и 194 миллионов просмотров. Щенок забрался к мальчику-инвалиду на колени и начал прижиматься к нему. Когда Хью поднял руку, Барни будто бы дал ему пять. Эмма рассказала, что Барни приносит много проблем. Например, он жуёт обувь, есть игрушки и писает на пол. Девушка уверена, что все эти проблемы – мелочь, ведь питомец делает её сына счастливым, а его жизнь – легче.