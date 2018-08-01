«Надоели мужики»: В Австралии женщина вышла замуж за саму себя

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Она дала брачные клятвы самой себе через обычное зеркало.

Лучший способ не пережить горечь от развода – это не жениться. Как вариант можно жениться на самом себе, в конце концов это будут отношения длинною во всю жизнь.

Точно так же считает 34-летняя жительница Австралии Линда Доктар. Женщина пережила много болезненных расставаний и несколько разводов, поэтому вышла замуж за саму себя.

Она пригласила на брачную церемонию на пляже только трёх самых близких друзей. 34-летняя австралийка создала романтическую обстановку стандартной свадьбы, одела белое свадебное платье и даже написала клятвы. Их Линда произнесла сама себе в зеркало.

Идея выйти замуж за саму себя появилась у австралийки во время общения со своим другом, который является тренером по отношениям.

Линда объяснила, что такая концепция брака с самой собой символизирует любовь и почитание своей личности на глубоком уровне. По словам женщины, именно отношения с самим собой у человека длятся всю жизнь.

Линда признаётся, что ей не просто «надоели мужики» и отношения. Раньше она жила с отвращением к самой себе, но церемония символизирует начало её путик к саморазвитию и духовности. В конечном итоге такой методики австралийка надеется полюбить себя саму.