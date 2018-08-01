Призрак, преследовавший девушку, попал на камеру в Будапеште

Сегодня, 12:09

Возвращаясь поздно домой, люди иногда сталкиваются с ощущением, что за ними кто-то следует. Иногда эти подозрения оказываются не беспочвенными.

В Сети появилась видеозапись, на которой, при первом взгляде ничего не происходит. В ролике девушка просто переходит через дорогу и отправляется дальше по своим делам. Однако, с этим видео всё оказалось не так просто. Благодаря тому, что в городе уже наступил вечер и основная часть улиц погрузилась во тьму, любителям паранормального удалось разглядеть кое-что интересное.

При увеличении кадра, а также замедлении темпа съемки видно, что девушка переходила дорогу не одна. За ней проследовала практически незаметная белая сущность, слегка напоминающая облако. В тот момент, когда девушка успешно пересекла дорогу, призрак, преследовавший её, пропадает. Возможно это были отблески света фонарей, но пользователи Сети отмечают, что в противном он бы не двигался за девушкой, из-за чего многие уверены в том, что на камеру попал фантом.