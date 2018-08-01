«Вот дерьмо!»: Житель Сан-Франциско пришёл в ужас от нападения змеи

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Рептилия набросилась на американца, упав с дерева возле его дома.

В Сан-Франциско на днях произошёл довольно редкий случай нападения змеи на человека. 26-летний местный житель по имени Джейк Колльер стал жертвой хищника прямо возле своего дома в Мельбурн Бич. Инцидент произошёл в вечернее время. Мужчина проходил мимо бананового дерева, растущего на территории домовладения. Внезапно на него свалилось что-то скользкое. Это нечто в мгновение обвило его руку. Он пришёл в ужас инстинктивно отбросил змею в сторону, и она упала в кусты. Молодой человек тот час же позвонил в экстренную службу. По прибытию на место специалисты установили, что речь шла о неядовитой крысиной змее. Опасные для человека рептилии, обитающие в данном регионе, по словам экспертов, не заползают на высокие объекты.

- Честно говоря, это было просто шокирующе. Я подумал: «Вот дерьмо!», - цуитирует местная пресса Колльера.

Ранее мы писали, что в Лондоне женщина в ужасе проснулась с питоном в постели. Рептилия сбежала от своего хозяина и пригрелась в тёплой кровати соседки.